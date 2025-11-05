 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин рассказал о телеграмме посла о словах Трампа по ядерным испытаниям

Путин: посол Дарчиев отправил разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 5 ноября 2025 года
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 5 ноября 2025 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Посол России в США Александр Дарчиев направил руководству России телеграмму по поводу разъяснений слов американского лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Дарчиев фото
Александр Дарчиев
дипломат, посол России в США
14 мая 1960 года
Лента новостей
