Путин рассказал о телеграмме посла о словах Трампа по ядерным испытаниям
Путин: посол Дарчиев отправил разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 5 ноября 2025 года
Посол России в США Александр Дарчиев направил руководству России телеграмму по поводу разъяснений слов американского лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях в США, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.
