Политика⁠,
0

Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео

Появилось видео с совещания с Путиным о ядерных испытаниях

Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео
Video

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России, военными и спецслужбами о ядерных испытаниях. Во время них министр обороны России Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям на фоне действий США и возможного отказа США от моратория на ядерные испытания.

США нацелены на испытания ядерного оружия, заявил на совещании начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Также Вашингтон уклонился от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях, сказал на совещании глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Белоусов предложил подготовку полномасштабных ядерных испытаний из-за США
Политика

Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, заявил президент России Владимир Путин. Он дал поручения МИДу, Минобороны и спецслужбам о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Персоны
ракетно-ядерные силы ядерные испытания Владимир Путин Валерий Герасимов США Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
