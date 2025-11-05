Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео

Video

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России, военными и спецслужбами о ядерных испытаниях. Во время них министр обороны России Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям на фоне действий США и возможного отказа США от моратория на ядерные испытания.

США нацелены на испытания ядерного оружия, заявил на совещании начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Также Вашингтон уклонился от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях, сказал на совещании глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, заявил президент России Владимир Путин. Он дал поручения МИДу, Минобороны и спецслужбам о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.