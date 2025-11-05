Путин заявил об отсутствии планов нарушить договор о ядерных испытаниях

Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле, 5 ноября 2025 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

У российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет», — сказал он.

