Путин заявил об отсутствии планов нарушить договор о ядерных испытаниях
У российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.
«Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет», — сказал он.
Материал дополняется
