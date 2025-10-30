 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ

Минобороны приостановит бои на 6 часов для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Российское командование готово обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда иностранных журналистов в районы окружения ВСУ, а также прекратить боевые действия на пять-шесть часов
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российское командование готово в случае необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске, сообщило Минобороны.

Приказ обеспечить визит сотрудников иностранных СМИ, включая украинских, в отдельные районы отдал президент России Владимир Путин. Накануне глава государства заявил, что обсудил этот вопрос с командующими группировок российских войск. По его словам, такой шаг необходим, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели, что там происходит».

В Минобороны утверждают, что наряду с временным прекращением боевых действий в обозначенных районах готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда «при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих».

Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Об окружении подразделений украинской армии президенту доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 26 октября. По его словам, всего в окружении находятся 18 боевых батальонов. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении блокированы до 5 тыс. украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тыс.

Красноармейск (украинское название — Покровск) расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Димитров (украинское название — Мирноград) считается восточным пригородом Покровска, находится в 50 км от Донецка. Город является ключевым элементом в логистической системе ВСУ.

Купянск расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. К югу от Купянска, ниже по течению реки Оскол, находится крупное русловое водохранилище.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 29 октября, заявил, что подробно обсудил ситуацию на фронте с Генштабом ВСУ. По его словам, самая сложная ситуация сложилась на покровском направлении, где российские войска «сконцентрированы в наибольшей степени». Обстановку в Купянске он также характеризовал как сложную, но заявил, что ВСУ «в большей степени контролируют ситуацию».

