Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские силы сорвали девять попыток украинских военных выйти из окружения в ДНР в районе Красноармейска (Покровска), рассказали в Минобороны.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Гришино находится северо-западнее Красноармейска.

В самом городе в районе железнодорожного вокзала (расположен в северной части) действуют штурмовые отряды Второй армии. Идет зачистка и села Гнатовка в восточном пригороде.

Как добавили в ведомстве, с востока продолжается сжатие кольца вокруг украинской группировки, российские силы расширяют «зону контроля в северной и юго-восточной частях» Димитрова (Мирнограда) по соседству с Красноармейском.

26 октября Владимиру Путину доложили, что на красноармейском направлении в окружении оказались 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ. В тот же день Владимир Зеленский сообщил, то в Покровске и его окрестностях сложилась тяжелая ситуация, бои идут и на подступах к городу, и в нем самом.

