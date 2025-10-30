 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском

Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские силы сорвали девять попыток украинских военных выйти из окружения в ДНР в районе Красноармейска (Покровска), рассказали в Минобороны.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Гришино находится северо-западнее Красноармейска.

В самом городе в районе железнодорожного вокзала (расположен в северной части) действуют штурмовые отряды Второй армии. Идет зачистка и села Гнатовка в восточном пригороде.

Как добавили в ведомстве, с востока продолжается сжатие кольца вокруг украинской группировки, российские силы расширяют «зону контроля в северной и юго-восточной частях» Димитрова (Мирнограда) по соседству с Красноармейском.

Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

26 октября Владимиру Путину доложили, что на красноармейском направлении в окружении оказались 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ. В тот же день Владимир Зеленский сообщил, то в Покровске и его окрестностях сложилась тяжелая ситуация, бои идут и на подступах к городу, и в нем самом.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Покровск Минобороны ВСУ ДНР
