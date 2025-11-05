Минобороны назвало плен единственным средством спасения ВСУ в котлах
Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске, единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
«Положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.
Так ведомство отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о проводимой ВСУ в Купянске «зачистке». В Минобороны также выразили мнение, что украинский лидер «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, понимает безысходность ситуации.
Накануне, 4 ноября, Минобороны сообщило о сорванной российскими военными попытке прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. По данным ведомства, российские войска «продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника».
В конце октября президент Владимир Путин заявил, что украинские военнослужащие заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. Накануне Минобороны отчиталось о боях в Купянске, в ходе которых российские военные выбили ВСУ с четырех позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол.
Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск по железной дороге, а для ВСУ агломерация является важным транспортным хабом для снабжения харьковской группировки войск.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев