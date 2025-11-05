Минобороны назвало плен единственным средством спасения ВСУ в котлах

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске, единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

«Положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.

Так ведомство отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о проводимой ВСУ в Купянске «зачистке». В Минобороны также выразили мнение, что украинский лидер «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, понимает безысходность ситуации.

Накануне, 4 ноября, Минобороны сообщило о сорванной российскими военными попытке прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области. По данным ведомства, российские войска «продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника».

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что украинские военнослужащие заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. Накануне Минобороны отчиталось о боях в Купянске, в ходе которых российские военные выбили ВСУ с четырех позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол.

Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления, а также удобный узел снабжения группировок войск по железной дороге, а для ВСУ агломерация является важным транспортным хабом для снабжения харьковской группировки войск.