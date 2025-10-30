Минобороны сообщило о расширении зоны контроля в Димитрове в ДНР

Фото: Минобороны России

Российская армия расширила зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока, добавило ведомство.

В сводке военное ведомство отметило, что российские силы сорвали девять попыток украинских военных выйти из окружения в ДНР в районе Красноармейска по соседству с Димитровым.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.

Минобороны 30 октября сообщило о готовности прекратить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске.