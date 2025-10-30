 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о расширении зоны контроля в Димитрове в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российская армия расширила зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ с востока, добавило ведомство.

В сводке военное ведомство отметило, что российские силы сорвали девять попыток украинских военных выйти из окружения в ДНР в районе Красноармейска по соседству с Димитровым.

Минобороны показало листовки с призывом к солдатам ВСУ о сдаче в плен
Политика

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.

Минобороны 30 октября сообщило о готовности прекратить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны ДНР окружение ВС России
Материалы по теме
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Политика
Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР
Политика
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Мерц и Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа Политика, 18:32
Рублев проиграл американцу на «Мастерс» в Париже Спорт, 18:28
В музее в Калифорнии взломщики украли более 1 тыс. экспонатов Общество, 18:28
У акционеров «Мечела» появится право требовать выкупа их акций Инвестиции, 18:27
Зеленский вновь продлил мобилизацию на три месяца Политика, 18:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Счетная палата Италии отклонила проект моста между материком и Сицилией Политика, 18:22
Власти запретят проезд электрокаров по Крымскому мосту со стороны Кубани Политика, 18:19
Первая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» прошла в Ярославле Отрасли, 18:17
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ поднял курсы доллара и евро более чем на ₽1 Инвестиции, 18:11
Юрлицо «Синема парк» отсудило у экс-офиса Sony в России упущенную выгоду Бизнес, 18:03
Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото Общество, 18:03 