Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов

В аэропорту Саратова (Гагарин) сняли временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений Кореняко сообщил в 00:40 по мск, а о снятии — в 4:09 мск. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Ранее запрет на полеты ввели также в воздушных хабах Пензы и Самары. В Росавиации объясняли принятые меры стремлением обеспечить безопасность. В некоторых регионах России, например, в Курской области, действует беспилотная опасность. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о перехвате БПЛА над Орлом, в результате падения обломков пострадали несколько домов и хозпостройка.