 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) сняли временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений Кореняко сообщил в 00:40 по мск, а о снятии — в 4:09 мск. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал в посте Кореняко.

Еще три российских аэропорта ограничили полеты
Общество

Ранее запрет на полеты ввели также в воздушных хабах Пензы и Самары. В Росавиации объясняли принятые меры стремлением обеспечить безопасность. В некоторых регионах России, например, в Курской области, действует беспилотная опасность. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о перехвате БПЛА над Орлом, в результате падения обломков пострадали несколько домов и хозпостройка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Саратов приостановка полетов Андрей Клычков
Материалы по теме
Аэропорт Пензы временно ограничил полеты
Политика
Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика
Аэропорт Самары приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов Технологии и медиа, 05:08
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья Общество, 05:00
Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA Политика, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорт Пензы возобновил работу спустя почти три часа Политика, 04:52
В Госдуме напомнили о штрафах за лысую зимнюю резину Общество, 04:46
Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета Общество, 04:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов Политика, 04:14
Краснов отмел негативные последствия для незнающих прав в суде Общество, 04:09
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 03:42
Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права Общество, 03:21
Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах Технологии и медиа, 03:11
Обломки БПЛА повредили в Орле несколько частных домов и хозпостройку Политика, 03:03