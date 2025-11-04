Еще три российских аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Казани, Уфы и Нижнекамска временно приостановили прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры в аэропортах Казани и Уфы ввели в 04:38 мск, в Нижнекамске — в 05:07 мск.

Кроме того, в 03:41 мск были сняты ограничения в воздушных гаванях Саратова и Пензы, действовавшие около четырех часов.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют также в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Волгограда и Самары.

В период с 20:00 до 23:30 мск 3 ноября средства ПВО сбили над Россией 26 дронов ВСУ, из них 13 беспилотников уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской. Над Белгородской и Воронежской областями сбили по три дрона.