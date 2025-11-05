Обломки БПЛА повредили в Орле несколько частных домов и хозпостройку
Несколько частных домов и хозпостройка в Орлове пострадали при падении обломков украинских дронов, сообщает губернатор орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале.
Клычков отметил, что дроны атаковали регион, силы ПВО их уничтожили. «При падении отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка», — написал он.
Глава уточнил, что информации о пострадавших нет.
Ранее Росавиация сообщила о закрытии для полетов аэропорты Саратова и Пензы. Меры приняты ради безопасности, подчеркнули в организации. Российские аэропорты регулярно приостанавливают свою работу на фоне угроз атаки беспилотников.
