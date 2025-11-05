Аэропорт Самары приостановил полеты

Временно приостановил работу аэропорт Самары (Курумоч), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения в российский аэропортах вводят на фоне угроз атаки беспилотников.

Ранее подобные меры ввели в воздушных хабах Саратова и Пензы. В первом аэропорту ограничения сняли в 4:09, они продержались более трех часов.