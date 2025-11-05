Аэропорт Пензы временно ограничил полеты

Аэропорт Пензы приостановил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 2:09 мск.

Ранее ограничительные меры ввели также в воздушном хабе Саратова. В аэропорту Пензы полеты приостанавливали в ночь на 4 ноября, ограничения действовали с 23:26 по 3:41 мск.