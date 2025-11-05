Аэропорт Пензы временно ограничил полеты
Аэропорт Пензы приостановил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 2:09 мск.
Ранее ограничительные меры ввели также в воздушном хабе Саратова. В аэропорту Пензы полеты приостанавливали в ночь на 4 ноября, ограничения действовали с 23:26 по 3:41 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы