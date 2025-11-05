 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пензы временно ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы приостановил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 2:09 мск.

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика

Ранее ограничительные меры ввели также в воздушном хабе Саратова. В аэропорту Пензы полеты приостанавливали в ночь на 4 ноября, ограничения действовали с 23:26 по 3:41 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Софья Полковникова
Пенза аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Международные аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили полеты из-за БПЛА
Политика
Еще три российских аэропорта ограничили полеты
Общество
Число приостановивших полеты российских аэропортов увеличилось до шести
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 03:42
Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права Общество, 03:21
Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах Технологии и медиа, 03:11
Обломки БПЛА повредили в Орле несколько частных домов и хозпостройку Политика, 03:03
Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки Общество, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В США опровергли изучение сценариев применения силы против Венесуэлы Политика, 02:16
Аэропорт Пензы временно ограничил полеты Политика, 02:12
Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами Общество, 02:04
В Кремле заявили об ожидании разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях Политика, 01:43
Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов Спорт, 01:30
Краснов призвал привести судебную практику к единообразию Общество, 01:29
Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов Технологии и медиа, 01:21