Военная операция на Украине⁠,
0

В Судже добровольно остались более 70 человек

СК: в Судже добровольно остались более 70 человек, в основном пожилые
Сюжет
Военная операция на Украине
Суджа
Суджа (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

В приграничной Судже Курской области решили остаться более 70 человек. Об этом «РИА Новости» рассказал сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

Большинство из них — люди пожилого возраста. Они, по словам сотрудника СК, отказались от эвакуации из-за нежелания оставлять дома.

«Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте», — сказал он.

В СК сообщили о более 300 вывезенных из Суджи телах мирных жителей
Политика

По данным переписи 2020 года, население Суджи составило 5127 человек (в 2010 году — 6036), в национальном составе абсолютно преобладали русские (96,1%), проживали также украинцы (1,1%) и армяне (0,4%). На январь 2024 года, по информации Росстата, там проживал 4941 человек.

Украинская армия заняла Суджу при вторжении, начавшемся 6 августа 2024 года. Российская армия освободила город в марте 2025-го. Суджа регулярно подвергается налетам беспилотников и обстрелам.

