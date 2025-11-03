В СК сообщили о более 300 вывезенных из Суджи телах мирных жителей

Из курского приграничья вывезли и передали родственникам тела более 300 погибших во время вторжения ВСУ жителей Суджи, заявили в СК. Также в ходе поисков были найдены и эксгумированы тела еще 112 суджан, проводится опознание

Более 300 тел погибших во время вторжения ВСУ в Курскую область мирных жителей Суджи вывезены и переданы родственникам, сообщил «РИА Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

По его словам, также с середины августа проводились поисковые мероприятия, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 жителей Суджи.

«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — добавил Глухарев.

В начале августа прошлого года украинские подразделения вошли в Курскую область. По данным Минобороны России, им удалось занять 1268 кв. км региона (площадь всей области — 29,9 тыс. кв. км). В числе занятых ВСУ населенных пунктов был и город Суджа.

О его освобождении Минобороны объявило в марте 2025 года. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.