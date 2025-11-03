 Перейти к основному контенту
Мишустин рассказал в КНР поговорку «на небе есть рай, а на земле Ханчжоу»

Мишустин: сотрудничество России и Китая укрепляется вопреки санкциям Запада
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Экономическое сотрудничество России и Китая укрепляется, несмотря на западные санкции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада», — сказал Мишустин.

Заседание состоялось в китайском городе Ханчжоу. Этот город, рассказал премьер, стал символом истории развития Китая в XXI веке. «Сегодня вы много рассказали о богатой истории края и этого замечательного озера, которым мы все восхищаемся. Как гласит китайская поговорка, на небесах есть рай, а на земле — Ханчжоу. И об этом нам уже сказали очень многие члены китайской делегации», — добавил Мишустин.

Среди совместных проектов стран премьер назвал освоение месторождений нефти и газа, работу в сфере энергетики, мирного атома, а также исследование космоса. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина идет работа над отменой виз для туристов из Китая.

Премьер также отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств стран. По его мнению, это говорит о постоянстве и стабильности российско-китайских отношений.

«Ханчжоу — это место, где я долго работал и жил. Китайцы часто говорят, что на небе есть рай, а на земле — Ханчжоу. Это означает, что местные пейзажи столь очаровательны и жизнь здесь столь комфортна, словно земной рай», — сказал на встрече премьер Государственного совета КНР Ли Цян.

Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Он обсудит с китайскими властями укрепление партнерства и стратегического взаимодействия.

В августе Путин заявил, что экономические отношения Москвы и Пекина на небывало высоком уровне. По его словам, Китай для России — лидер по объему двусторонней торговли, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств — внешнеторговых партнеров Китая.

В 2024-м китайский лидер Си Цзиньпин отмечал, что отношения Москвы и Пекина выдержали ряд испытаний и стали эталоном сотрудничества между крупными державами и соседями. Он также назвал Путина своим другом.

Объем торговли между двумя странами в прошлом году достиг $244,8 млрд. Это стало новым рекордом в истории отношений двух стран.

Валерия Доброва
Михаил Мишустин Китай Ханчжоу
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
