Следующий саммит АТЭС решили провести в китайской «Кремниевой долине»
Власти КНР выбрали город Шэньчжэнь на юге страны местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2026 году, чтобы показать миру свои инновации и технологический потенциал. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 1 ноября на закрытии форума в Южной Корее. Он назвал город «чудом в истории мирового развития, созданным китайским народом», передает Bloomberg.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай воспользуется возможностью проведения саммита АТЭС для развития сотрудничества в торговле, цифровой экономике и сфере искусственного интеллекта (ИИ).
За 40 лет с момента объявления Шэньчжэня особой экономической зоной он превратился из небольшой рыбацкой деревни напротив Гонконга в технологически развитый мегаполис, сравнимый с Кремниевой долиной в США, пишет агентство.
Шэньчжэнь — город с населением 20 млн человек в провинции Гуандун на юге Китая. Он расположен в дельте реки Чжуцзян, что делает его важным транспортным узлом. Кроме того, он является мировым центром электроники, где расположены штаб-квартиры ведущих технологических корпорации Китая Tencent Holdings Ltd, Huawei Technologies Co. и BYD Co. ЮНЕСКО назвала Шэньчжэнь творческим городом дизайна наравне с испанским Бильбао, финским Хельсинки и итальянским Турином.
Для Китая предстоящий саммит АТЭС станет третьим в истории после форумов в Шанхае в 2001 году и Пекине в 2014 году.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка