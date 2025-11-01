 Перейти к основному контенту
0

Следующий саммит АТЭС решили провести в китайской «Кремниевой долине»

АТЭС-2026 пройдет в китайской «Кремниевой долине» — городе Шэньчжэнь
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Yonhap / Reuters)

Власти КНР выбрали город Шэньчжэнь на юге страны местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2026 году, чтобы показать миру свои инновации и технологический потенциал. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 1 ноября на закрытии форума в Южной Корее. Он назвал город «чудом в истории мирового развития, созданным китайским народом», передает Bloomberg.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай воспользуется возможностью проведения саммита АТЭС для развития сотрудничества в торговле, цифровой экономике и сфере искусственного интеллекта (ИИ).

АТЭС — для чего было создано Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество
База знаний
Фото:Kent Nishimura / Getty Images

За 40 лет с момента объявления Шэньчжэня особой экономической зоной он превратился из небольшой рыбацкой деревни напротив Гонконга в технологически развитый мегаполис, сравнимый с Кремниевой долиной в США, пишет агентство.

Шэньчжэнь — город с населением 20 млн человек в провинции Гуандун на юге Китая. Он расположен в дельте реки Чжуцзян, что делает его важным транспортным узлом. Кроме того, он является мировым центром электроники, где расположены штаб-квартиры ведущих технологических корпорации Китая Tencent Holdings Ltd, Huawei Technologies Co. и BYD Co. ЮНЕСКО назвала Шэньчжэнь творческим городом дизайна наравне с испанским Бильбао, финским Хельсинки и итальянским Турином.

Для Китая предстоящий саммит АТЭС станет третьим в истории после форумов в Шанхае в 2001 году и Пекине в 2014 году.

Денис Малышев
Си Цзиньпин КНР саммит АТЭС
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
