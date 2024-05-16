Си назвал отношения России и Китая эталоном для крупных держав

Отношения Москвы и Пекина выдержали ряд испытаний за 75 лет и стали эталоном сотрудничества между крупными державами и соседями, заявил Си, назвав Путина старым другом. Президент России тоже отметил развитие двусторонних отношений

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в ходе его визита в Пекин.

Си отметил, что в этом году отмечается 75 лет установления дипломатических отношений между странами. «За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал он (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента, назвав его «старым другом», передает «Синьхуа». Китайский лидер напомнил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз.

По словам Си Цзиньпина, развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран, но и способствует миру и процветанию в регионе.

Путин в свою очередь заявил, что рад «оказаться в гостеприимном Китае среди своих друзей». Он также отметил развитие отношений между Россией и Китаем и подчеркнул, что между странами «наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества» — например, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и составил $227 млрд.

Президет России отметил, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было». Он считает сотрудничество с Китаем одним из основных стабилизирующих факторов в мире.

Путин находится в Китае с первым после инаугурации зарубежным визитом. Он отметил, что Си Цзиньпин после переизбрания также выбрал для первого зарубежного визита Москву в марте прошлого года.