Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом, сообщает «РИА Новости».
Его самолет приземлился в аэропорту города Ханчжоу. Как ранее сообщила пресс-служба правительства, в ходе визита Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином.
На предстоящих переговорах стороны обсудят укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Приоритетными вопросами станут развитие двусторонней торговли, продвижение проектов в энергетике и сельском хозяйстве.
По итогам переговоров запланировано подписание совместного коммюнике и ряда двусторонних документов, отметили в Правительстве.
В 2024 году Ли Цян прибыл с официальным двухдневным визитом в Москву. Премьер встретился с Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным. По итогам визита стороны договорились обеспечивать бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между двумя странами.
