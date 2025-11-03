Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом, сообщает «РИА Новости».

Его самолет приземлился в аэропорту города Ханчжоу. Как ранее сообщила пресс-служба правительства, в ходе визита Мишустин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином.

На предстоящих переговорах стороны обсудят укрепление российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Приоритетными вопросами станут развитие двусторонней торговли, продвижение проектов в энергетике и сельском хозяйстве.

По итогам переговоров запланировано подписание совместного коммюнике и ряда двусторонних документов, отметили в Правительстве.

В 2024 году Ли Цян прибыл с официальным двухдневным визитом в Москву. Премьер встретился с Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным. По итогам визита стороны договорились обеспечивать бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между двумя странами.