Минобороны показало сдавшихся в плен под Купянском солдат ВСУ

Video

Минобороны показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен бойцам группировки войск «Запад» в районе Купянска в Харьковской области. Видео с пленными украинскими солдатами опубликовано в телеграм-канале ведомства. По данным министерства, это военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся в окружении.

Пленные, по данным российского ведомства, заявили, что приняли решение сложить оружие из-за отсутствия поддержки, боеприпасов и продовольствия.

«Когда нас сюда завели, через несколько дней поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК (боекомплектов. — РБК) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. <...> Через Оскол путь был отрезан — там все в ваших FPV-дронах. <...> Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой», — рассказал военнопленный Юрий Шаповаленко.

«Боялись, конечно, — думали, что нас расстреляют, когда будем выходить. Выхода все равно не было — переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии. <...> Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», — заявил другой военнослужащий ВСУ, Алексей Виндер.

В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находятся до 5 тыс. военных ВСУ. После этого президент призвал власти Украины определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении.

В субботу, 1 ноября, российская армия отразила атаку военных ВСУ в северо-западном направлении под Купянском, пытавшихся таким образом выйти из кольца окружения. Также были пресечены еще две попытки украинских военных вырваться из окружения в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области.

Накануне в Минобороны рассказали о безуспешной попытке военнослужащих ВСУ вырваться из окружения в Купянске на четырех лодках через реку Оскол. Всего за текущую неделю было пресечено шесть попыток ВСУ выбраться из котла.