 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало сдавшихся в плен под Купянском солдат ВСУ

Минобороны показало видео со сдавшимися в плен под Купянском солдатами ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало сдавшихся в плен под Купянском солдат ВСУ
Video

Минобороны показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен бойцам группировки войск «Запад» в районе Купянска в Харьковской области. Видео с пленными украинскими солдатами опубликовано в телеграм-канале ведомства. По данным министерства, это военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся в окружении.

Пленные, по данным российского ведомства, заявили, что приняли решение сложить оружие из-за отсутствия поддержки, боеприпасов и продовольствия.

«Когда нас сюда завели, через несколько дней поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК (боекомплектов. — РБК) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. <...> Через Оскол путь был отрезан — там все в ваших FPV-дронах. <...> Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой», — рассказал военнопленный Юрий Шаповаленко.

«Боялись, конечно, — думали, что нас расстреляют, когда будем выходить. Выхода все равно не было — переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии. <...> Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», — заявил другой военнослужащий ВСУ, Алексей Виндер.

Купянск: что это за город и каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находятся до 5 тыс. военных ВСУ. После этого президент призвал власти Украины определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении.

В субботу, 1 ноября, российская армия отразила атаку военных ВСУ в северо-западном направлении под Купянском, пытавшихся таким образом выйти из кольца окружения. Также были пресечены еще две попытки украинских военных вырваться из окружения в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области.

Накануне в Минобороны рассказали о безуспешной попытке военнослужащих ВСУ вырваться из окружения в Купянске на четырех лодках через реку Оскол. Всего за текущую неделю было пресечено шесть попыток ВСУ выбраться из котла.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны Купянск ВСУ военнопленные
Материалы по теме
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из окружения у Купянска
Политика
Российская армия начала зачистку двух сел неподалеку от Купянска
Политика
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из котла в Купянске на лодках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Что такое трежерис и зачем их покупать Инвестиции, 11:00
В Новороссийске второй раз за сутки объявили угрозу атаки дронов Общество, 10:55
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты Общество, 10:50
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как OpenAI конкурирует с Google и Anthropic: новая маркетинговая битваПодписка на РБК, 10:40
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
WP назвала особенности «Посейдона» Политика, 10:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
CEO Nike Эллиотт Хилл: «1% роста для нас — это $400–500 млн»Подписка на РБК, 10:22
В Туапсе сработала ПВО Политика, 10:16
Пасечник сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс ЛНР Политика, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03