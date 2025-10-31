Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из котла в Купянске на лодках

Фото: Krysja / Shutterstock

Военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ попытались вырваться из окружения в Купянске на четырех лодках через реку Оскол. Им не удалось сделать этого, о чем сообщает Минобороны России. За текущую неделю российские военные пресекли шесть попыток ВСУ вырваться из котла.

Также, по данным ведомства, противник шесть раз пытался деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Нечволодовки, Петровки и Московки в Харьковской области. Также военные пытались трижды восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения, но безуспешно.

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Образует территориальную общину в составе поселков городского типа Купянск-Узловой и Ковшаровка, а также сел Пристен, Сенек, Осиново, Осадьковка, Болдыревка, Прокоповка, Тамаргановка, Пойдуновка и Стенка общей численностью 55 544 жителей (на начало 2022 года).

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что Купянск взят в окружение группировкой войск «Запад». На этом направлении, согласно сообщению Кремля, находится до пяти тыс. украинских военных.

29 октября Путин заявил, что Россия не против пустить журналистов, в том числе украинских и зарубежных, в зоны окружения под Купянском, а также под Покровском (Красноармейском). По словам президента, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели, что там происходит».