Путин призвал власти Украины решить судьбу окруженных военных

Украинские власти должны определиться с судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в окружении под Красноармейском и Купянском. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский президент сообщил об этом во время визита в Центральный военный госпиталь им. П.В. Мандрыка.

По его словам, «соответствующие решения» должно принять «политическое руководство Украины». При этом он привел в пример вывод военных из окружения на «Азовстали». «Такая возможность у них будет», — сказал российский лидер.

Путин также сообщил, что обсуждал с военным командованием возможность допуска журналистов в район боевых действий для документальной фиксации обстановки.

Ранее Владимир Путин уточнил, что украинские военные заблокированы в двух населенных пунктах: «В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении».

26 октября 2025-го город Купянск был взят в окружение группировкой войск «Запад». Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении в окружении находятся до 5 тыс. украинских военнослужащих ВСУ, на красноармейском — 5,5 тыс.

В тот же день Герасимов уточнил, что в окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады Национальной гвардии Украины — всего 18 боевых батальонов.