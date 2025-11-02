 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью над Орловской областью уничтожили семь беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

В результате падения фрагментов дронов было повреждено остекление нескольких зданий в Орле. Также повреждения получили легковые автомобили и хозпостройки.

На местах падений осколков беспилотников работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Орловский губернатор предупредил о перебоях с отоплением из-за атаки БПЛА
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Материал дополняется

Плугина Ирина
Орловская область Андрей Клычков беспилотники
