Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел
Минувшей ночью над Орловской областью уничтожили семь беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.
«Пострадавших нет», — уточнил губернатор.
В результате падения фрагментов дронов было повреждено остекление нескольких зданий в Орле. Также повреждения получили легковые автомобили и хозпостройки.
На местах падений осколков беспилотников работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
Материал дополняется
