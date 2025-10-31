 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел

Клычков: украинский дрон атаковал ТЭЦ в Орле
Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование, отвечающее за электроснабжение. По словам губернатора, подачу энергии уже почти полностью восстановили

Российские силы ПВО отражают воздушную вражескую атаку в Орловской области,. обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ в Орле. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В результате было повреждено оборудование, отвечающее за электроснабжение. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, добавил Клычков.

«Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий». — написал губернатор.

В 01:56 мск Клычков сообщил об объявленном в Орловской области режиме ракетной опасности. К 03:06 мск он был отменен.

В аэропорту Тамбова ограничили полеты
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 31 октября опасность атаки дронов была объявлена в Липецке и нескольких районах Липецкой области, соседствующей с Орловской. В аэропорту Тамбова (Тамбовская область, в свою очередь, граничит с Липецкой) были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Орловская область беспилотники ТЭЦ
