Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел

Обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование, отвечающее за электроснабжение. По словам губернатора, подачу энергии уже почти полностью восстановили

Российские силы ПВО отражают воздушную вражескую атаку в Орловской области,. обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ в Орле. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В результате было повреждено оборудование, отвечающее за электроснабжение. Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, добавил Клычков.

«Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий». — написал губернатор.

В 01:56 мск Клычков сообщил об объявленном в Орловской области режиме ракетной опасности. К 03:06 мск он был отменен.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 31 октября опасность атаки дронов была объявлена в Липецке и нескольких районах Липецкой области, соседствующей с Орловской. В аэропорту Тамбова (Тамбовская область, в свою очередь, граничит с Липецкой) были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.