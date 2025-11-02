 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер

Сюжет
Военная операция на Украине
Были также повреждены строения и другая инфраструктура нефтеналивного терминала. Никто не пострадал, экипаж танкера эвакуировали
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«Фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — говорится в сообщении.

Кроме этого, были повреждены строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала разбиты окна. Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Туапсе находится морской порт — портовый комплекс на берегу Черного моря, который обеспечивает прием и обработку различных грузов: нефти и нефтепродуктов, руды, угля, зерна и т.д.

В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом
Политика

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщила, что в Туапсе в результате падения беспилотников загорелось портовая инфраструктура.

Кроме этого, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом. Они попали в третий этаж и выбили стекла. Предварительно, никто не пострадал.

Это не первая украинская атака, с которой столкнулся регион. В начале октября в районе Туапсе сработала система противовоздушной обороны. Вскоре оперштаб сообщил о падении обломков дронов на территорию Туапсинского НПЗ, в результате чего пострадали два человека.

До этого, в конце сентября, в акватории Черного моря, возле Туапсе, были замечены украинские беспилотные катера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Туапсе дроны пожар порт танкер
Материалы по теме
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом
Политика
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура
Политика
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле Политика, 04:58
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии Общество, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября Политика, 04:19
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год Общество, 04:00
Аэропорты еще трех городов приостановили полеты Политика, 03:57
Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер Политика, 03:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву Политика, 03:22
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО Политика, 02:47
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом Политика, 02:40
Хегсет заявил, что он и Трамп считают отношения с КНР лучшими как никогда Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура Политика, 02:14
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином Политика, 02:02