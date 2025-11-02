Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
В порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
«Фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — говорится в сообщении.
Кроме этого, были повреждены строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала разбиты окна. Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В Туапсе находится морской порт — портовый комплекс на берегу Черного моря, который обеспечивает прием и обработку различных грузов: нефти и нефтепродуктов, руды, угля, зерна и т.д.
Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщила, что в Туапсе в результате падения беспилотников загорелось портовая инфраструктура.
Кроме этого, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом. Они попали в третий этаж и выбили стекла. Предварительно, никто не пострадал.
Это не первая украинская атака, с которой столкнулся регион. В начале октября в районе Туапсе сработала система противовоздушной обороны. Вскоре оперштаб сообщил о падении обломков дронов на территорию Туапсинского НПЗ, в результате чего пострадали два человека.
До этого, в конце сентября, в акватории Черного моря, возле Туапсе, были замечены украинские беспилотные катера.
