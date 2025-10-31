Орловский губернатор предупредил о перебоях с отоплением из-за атаки БПЛА

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

В течение 31 октября жители Орла могут столкнуться с перебоями в подаче тепла из-за ночной атаки беспилотников на регион, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение придется ограничить в зданиях Советского, Железнодорожного и Северного районов города. Это связано с повреждениями, которые трубопровод ТЭЦ получил в результате падения дрона, пояснил глава региона.

Специалисты уже приступили к ремонтным работам, а Клычков допустил, что уже к ночи «все придет в норму» и призвал соблюдать спокойствие.

В ночь на 31 октября средства ПВО сбили над 14 регионами России 130 украинских беспилотников самолетного типа. Из них девять были перехвачены и уничтожены над Орловской областью.

За несколько часов до того, как Минобороны отчиталось об этом, Клычков объявил об отражении воздушной вражеской атаки на Орловскую область. Тогда же он заявил, что обломки сбитого беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повредив оборудование, которое отвечает за электроснабжение. Обошлась без пожара и пострадавших.