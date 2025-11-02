В Тульской области за ночь сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Тульской областью два беспилотника, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Повреждений на земле также зафиксировано не было, добавил Миляев.
Глава региона призвал жителей при угрозе атаки дронов избегать открытых пространств и не проводить съемку работы средств ПВО.
На момент публикации в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке дронов ВСУ.
В ночь на 2 ноября средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на энергообъекты Волгоградской области, пострадавших и повреждений на земле нет. На фоне атаки дронов вечером 1 ноября аэропорт Волгограда закрывали для полетов примерно на шесть часов. На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Пензы, Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика.
Также минувшей ночью в порту Туапсе фрагменты дронов повредили танкер и нефтеналивной терминал, в Ростовской области из-за атаки беспилотников пострадали два человека.
