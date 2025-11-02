ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области

Средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате налета никто не пострадал, повреждений тоже нет.

Вечером 1 ноября аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов. Примерно шесть часов спустя он возобновил работу.

Прошедшей ночью под атаки попали и другие регионы России. Так, в порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал, в Ростовской области из-за атаки БПЛА два человека пострадали.