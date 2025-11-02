 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате налета никто не пострадал, повреждений тоже нет.

Вечером 1 ноября аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов. Примерно шесть часов спустя он возобновил работу.

В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО
Политика

Прошедшей ночью под атаки попали и другие регионы России. Так, в порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал, в Ростовской области из-за атаки БПЛА два человека пострадали.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Волгоградская область атака дронов беспилотники БПЛА ПВО
