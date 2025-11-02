В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске действует угроза ударов беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко в 23:45 мск.

Он призвал жителей и гостей Новороссийска не подходите к окнам и укрыться в комнатах, где окна не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, Кравченко посоветовал проследовать в цоколь ближайшего здания или в подземный переход.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — отметил он.

Ранее город уже подвергался украинским атакам. В конце сентября украинские дроны ударили по району у гостиницы «Новороссийск» и повредили офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате пострадали более 10 человек, двое погибли.