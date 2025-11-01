Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты
Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили работу, там временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой налета беспилотников. В ночь на 1 ноября прием и выпуск самолетов приостановили в шести аэропортах — Краснодара, Тамбова, Калуги, Пензы, Самары и Саратова.
Окончательно ограничительные меры сняли к 7:27 мск.
