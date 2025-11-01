 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили полеты

Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорты Волгограда и Геленджика приостановили работу, там временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика

Российские аэропорты вводят временные ограничения в связи с угрозой налета беспилотников. В ночь на 1 ноября прием и выпуск самолетов приостановили в шести аэропортах — Краснодара, Тамбова, Калуги, Пензы, Самары и Саратова.

Окончательно ограничительные меры сняли к 7:27 мск.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Александра Озерова
Волгоград Геленджик аэропорты приостановка полетов Росавиация
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки закрыли для полетов
Общество
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
Политика
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Ведущие попытались прочитать самое длинное слово в русском языке. Видео Общество, 22:26
«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ Спорт, 22:15
МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне Политика, 22:12
В Бельгии над военной базой заметили беспилотники Политика, 22:10
Часть Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки ВСУ Политика, 22:09
МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле Политика, 22:01
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби КХЛ, забив на последней минуте Спорт, 21:59
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45