Гладков заявил, что на Белгородском водохранилище продолжается сброс воды

На поврежденном в результате украинского удара Белгородском водохранилище продолжается сброс воды, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Я надеюсь, что вы уже слышали, что больше недели враг атакует плотину на водохранилище. И сброс воды до сих пор продолжается», — сказал он.

Речь идет о частичном сбросе, который продолжается вопреки принятым мерам. Гладков пояснил, что водохранилище находится в федеральной собственности, поэтому правительство области уже оказало необходимую с его стороны помощь.

Белгородское водохранилище — водохранилище на реке Северский Донец в Белгородской области России, расположено на территории Белгородского и Шебекинского районов. Полный объем водохранилища составляет — 76 млн кубометров. Створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе 25 октября. На следующий день Гладков сообщил, что более десяти частных огородов затопило после повреждения плотины. По данным Федерального агентства водных ресурсов, уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на метр после ударов ВСУ.

27 октября глава региона отметил, что если при новых атаках она будет разрушена, то есть угроза подтопления зоны проживания примерно 1 тыс. человек.