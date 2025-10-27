Гладков рассказал, в чем опасность для Белгородского водохранилища
Сохраняется опасность повторных обстрелов для Белгородского водохранилища, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, но добавил, что ситуация «стабильная».
Глава Белгородской области обратился к жителям сел, расположенных рядом с водохранилищем и призвал слушать информацию от органов местной власти и следовать их рекомендациям. По его словам, проведены два подомовых обхода.
Плотина Белгородского водохранилища была повреждена 25 октября в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал тогда Гладков и предложил жителям близлежащих сел выезд в пункты временного расселения.
Более десяти частных огородов затопило после повреждения плотины, сообщил он на следующий день.
