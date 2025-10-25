 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Гладков: удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская армия может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, из-за чего места жительства примерно тысячи человек в Белгородской области окажутся под угрозой подтопления, рассказал губернатор Гладков
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал он.

Власти региона начали предлагать жителям области, которым может угрожать риск затопления и нет иных вариантов жилья, выехать в пункты временного расселения в Белгороде. Переехать предложат части жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайона Титовка города Шебекино.

Белгородское водохранилище (иногда называют Белгородским морем) расположено в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Его создали в 1980-х годах, используется для водоснабжения, сельского хозяйства и отдыха местных жителей.

Более двух лет назад, 6 июня 2023 года, была разрушена плотина Каховской ГЭС. Она была расположена выше Херсона по течению Днепра. В результате оказались затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

На восстановление Каховской ГЭС потребуется несколько лет, говорил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгородская область плотина Белгородское водохранилище
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
