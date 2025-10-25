Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей», — написал он.
Власти региона начали предлагать жителям области, которым может угрожать риск затопления и нет иных вариантов жилья, выехать в пункты временного расселения в Белгороде. Переехать предложат части жителей сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайона Титовка города Шебекино.
Белгородское водохранилище (иногда называют Белгородским морем) расположено в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Его создали в 1980-х годах, используется для водоснабжения, сельского хозяйства и отдыха местных жителей.
Более двух лет назад, 6 июня 2023 года, была разрушена плотина Каховской ГЭС. Она была расположена выше Херсона по течению Днепра. В результате оказались затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
На восстановление Каховской ГЭС потребуется несколько лет, говорил херсонский губернатор Владимир Сальдо.
