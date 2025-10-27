Росводресурсы: уровень Белгородского водохранилища после ударов ВСУ упал на метр

Власти оценили ущерб Белгородскому водохранилищу и риски после ударов ВСУ

Белгородское водохранилище (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на метр после ударов ВСУ, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

«В результате повреждений плотины Белгородского водохранилища, полученных после ударов 24 и 25 октября, произошло снижение уровня воды в водохранилище примерно на 1 м», — сказано в сообщении.

Был поврежден сегментный затвор, проводится засыпка подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны него, чтобы не допустить подтопления территорий и падения уровня воды ниже отметки водозаборных сооружений Белгородской ТЭЦ, отметили в агентстве.

Водохранилище расположено на реке Северный Донец к юго-востоку от Белгорода, непосредственно вниз по течению находятся несколько сел, немного восточнее — город Шебекино. Менее чем в 15 км от водохранилища в южном направлении расположена граница с Украиной (район города Волчанск).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 октября сообщил, что опасность повторных ударов в районе водоема сохраняется, но ситуация стабильна.

Материал дополняется