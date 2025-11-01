 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки совершили массированную атаку на 11 муниципальных образований Белгородской области, использовав более 110 беспилотников и несколько десятков боеприпасов. В результате повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт, есть пострадавшая, сообщили в оперативном штабе региона.

В Волоконовском районе сбиты 42 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе атакованы Шебекино и восемь сел. Из 25 дронов сбиты 18. Повреждены производственный цех, автобусы и автомобили. Одна женщина получила баротравму.

В Грайворонском округе по городу Грайворон и девяти населенным пунктам выпущены четыре боеприпаса и 14 дронов. Повреждены автомобили, инфраструктурные объекты, ЛЭП и сельхозтехника.

В Белгородском районе пять населенных пунктов атакованы девятью дронами, пять из них сбиты. Повреждены корпус сельхозпредприятия и два частных дома.

В Краснояружском районе по шести населенным пунктам произведено пять обстрелов с применением 25 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников.

В Старооскольском округе сбиты 10 дронов, в Валуйском — пять, в Новооскольском — четыре, в Борисовском районе — два, в Красногвардейском, Губкинском — по одному.

Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ
Политика

Ранее Минобороны России сообщало о масштабных ночных атаках беспилотников над территорией страны. В ночь на 1 ноября средства ПВО сбили 98 украинских беспилотников над десятью регионами России, включая 11 БПЛА в Подмосковье, из которых шесть — на подлете к Москве. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью (45), а также над Самарской (12), Воронежской (10) и Ростовской (10) областями. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА Белгородская область атака повреждения
Материалы по теме
Во Владимирской области после атаки БПЛА уничтожат невзорвавшиеся снаряды
Политика
Из-за БПЛА поврежден нижегородский объект инженерной инфраструктуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Как долгая карьера на одном месте работает против вас Образование, 10:43
Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом Политика, 10:41
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорсПодписка на РБК, 10:40
Выживают яркие и системные: как устроен рынок моды в 2025 году Радио, 10:38
В тройке крупнейших застройщиков Москвы произошли изменения Недвижимость, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ Спорт, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Wildberries снизит комиссию на 5-6% для всех продавцов Общество, 10:30
Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье Общество, 10:21
Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов Политика, 10:17
Синдром героя-одиночки: почему собственники сгорают в операционкеПодписка на РБК, 10:15
От Кишинева до Баку: как выглядит советская архитектура в странах СНГ Недвижимость, 10:15
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 10:11
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня Общество, 10:07