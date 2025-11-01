Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки совершили массированную атаку на 11 муниципальных образований Белгородской области, использовав более 110 беспилотников и несколько десятков боеприпасов. В результате повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт, есть пострадавшая, сообщили в оперативном штабе региона.
В Волоконовском районе сбиты 42 беспилотника. Информация о последствиях уточняется.
В Шебекинском округе атакованы Шебекино и восемь сел. Из 25 дронов сбиты 18. Повреждены производственный цех, автобусы и автомобили. Одна женщина получила баротравму.
В Грайворонском округе по городу Грайворон и девяти населенным пунктам выпущены четыре боеприпаса и 14 дронов. Повреждены автомобили, инфраструктурные объекты, ЛЭП и сельхозтехника.
В Белгородском районе пять населенных пунктов атакованы девятью дронами, пять из них сбиты. Повреждены корпус сельхозпредприятия и два частных дома.
В Краснояружском районе по шести населенным пунктам произведено пять обстрелов с применением 25 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников.
В Старооскольском округе сбиты 10 дронов, в Валуйском — пять, в Новооскольском — четыре, в Борисовском районе — два, в Красногвардейском, Губкинском — по одному.
Ранее Минобороны России сообщало о масштабных ночных атаках беспилотников над территорией страны. В ночь на 1 ноября средства ПВО сбили 98 украинских беспилотников над десятью регионами России, включая 11 БПЛА в Подмосковье, из которых шесть — на подлете к Москве. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской областью (45), а также над Самарской (12), Воронежской (10) и Ростовской (10) областями.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка