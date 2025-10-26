Гладков сообщил о 10 затопленных огородах после удара ВСУ по плотине

Фото: Kokhan O / Shutterstock

Более десяти частных огородов затопило после повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате атаки ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Вода частично затопила только чуть более десяти частных огородов, жилье не подтоплено», — написал в посте Гладков.

Он подчеркнул, что обстановка в Шебекинском округе стабильная.

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ 25 октября. Власти региона предложили жителям области, которым может угрожать риск затопления и у которых нет иных вариантов жилья, выехать в пункты временного расселения в Белгороде.

Утром 26 октября Гладков сообщил, что 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные уехали к родственникам.