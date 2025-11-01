Любош Блаха (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Словакия поддерживает идею создания антиукраинского блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией, заявил «Известиям» замглавы правящей в стране партии Smer Любош Блаха.

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», — сказал он.

Блаха добавил, что власти Словакии. Венгрии и Чехии понимают опасность нынешней политики Брюсселя по отношению к Москве. Лучшее, что они могут сделать — это объединиться и защищаться, добавил политик. Антироссийская военная истерия несет Европе только катастрофу, убежден Блаха. Он подчеркнул, что санкциям не удалось сломить Россию, а «субсидирование коррумпированной олигархической верхушки Украины — путь в ад».

Идею создания антиукраинского блока в ЕС продвигает Венгрия, писало Politico. Отмечалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Как пишет газета, создание такого альянса может существенно затруднить усилия Европы по финансированию военной помощи Украине.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. Орбан считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Победивший на выборах в Чехии Бабиш также считает, что «Украина не готова к ЕС». Кроме того, он уверен, что инициативу по передаче боеприпасов Киеву должно организовывать НАТО, а не Прага.

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт больше полугода блокирует согласование пакета помощи Украине. А премьер Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать ни в одной схеме Евросоюза, которая предусматривает финансирование военной помощи Украине.

Россия осуждает любую помощь Украине — как военную, так и финансовую. Президент России Владимир Путин отмечал, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.