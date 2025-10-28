Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией

Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из других стран, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Politico пишет, что альянс может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украины

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине, сообщил Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

По его словам, премьер Венгрии Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных консультаций перед саммитами.

«Я считаю, что это произойдет — и будет становиться все более заметным», — ответил советник на вопрос о возможном формировании такого альянса.

Как пишет газета, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украины, однако до создания прочного союза еще далеко. Это связано с тем, что Фицо после переизбрания в 2023 не стал сотрудничать с венгерским лидером Тамашем Шуйоком по некоторым областям политики. Кроме этого, Бабиш еще не сформировал правительство после недавней победы своей партии на выборах.

Балаш Орбан напомнил, что похожий альянс «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка», или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

Основой этого сотрудничества были взаимные контакты на всех уровнях — от политических встреч на высшем уровне до экспертных и дипломатических встреч, деятельности неправительственных ассоциаций в регионе, аналитических центров и исследовательских органов, учреждений культуры.

Как пишет Politico, альянс распался после начала специальной военной операции на Украине из-за того, что Польша не разделяет позицию по конфликту с остальными странами. Все члены «Вишеградской четверки» 1 мая 2004 года стали членами Евросоюза.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. Премьер Орбан считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Новый премьер Чехии, отвечая ранее на вопрос украинского журналиста, поддерживает ли он присоединение Киева к блоку, сказал: «Но вы не готовы к ЕС».

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт не раз блокировал такие законопроекты в ЕС. Кроме этого, страны выступают против антироссийских санкций.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными.