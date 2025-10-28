 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией

Сюжет
Военная операция на Украине
Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из других стран, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Politico пишет, что альянс может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украины

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине, сообщил Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

По его словам, премьер Венгрии Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных консультаций перед саммитами.

«Я считаю, что это произойдет — и будет становиться все более заметным», — ответил советник на вопрос о возможном формировании такого альянса.

Как пишет газета, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украины, однако до создания прочного союза еще далеко. Это связано с тем, что Фицо после переизбрания в 2023 не стал сотрудничать с венгерским лидером Тамашем Шуйоком по некоторым областям политики. Кроме этого, Бабиш еще не сформировал правительство после недавней победы своей партии на выборах.

Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Балаш Орбан напомнил, что похожий альянс «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка», или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

Основой этого сотрудничества были взаимные контакты на всех уровнях — от политических встреч на высшем уровне до экспертных и дипломатических встреч, деятельности неправительственных ассоциаций в регионе, аналитических центров и исследовательских органов, учреждений культуры.

Как пишет Politico, альянс распался после начала специальной военной операции на Украине из-за того, что Польша не разделяет позицию по конфликту с остальными странами. Все члены «Вишеградской четверки» 1 мая 2004 года стали членами Евросоюза.

Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС. Премьер Орбан считает, что это может привести к «бесконечной войне» в Европе, а «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут финансировать миллионную армию» Украины. Новый премьер Чехии, отвечая ранее на вопрос украинского журналиста, поддерживает ли он присоединение Киева к блоку, сказал: «Но вы не готовы к ЕС».

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт не раз блокировал такие законопроекты в ЕС. Кроме этого, страны выступают против антироссийских санкций.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными.

