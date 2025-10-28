Кремль оценил идею Венгрии создать антиукраинский альянс в Евросоюзе

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Евросоюзе большая часть государств находятся в «милитаристской истерике», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на просьбы оценить идею венгерского премьера Виктора Орбана создать альянс со Словакией и Чехией с целью изменить подходы к поддержке Украины.

«В ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме... находятся в милитаристской истерике», — сказал он.

