Политика⁠,
0

Кремль оценил идею Венгрии создать антиукраинский альянс в Евросоюзе

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Евросоюзе большая часть государств находятся в «милитаристской истерике», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на просьбы оценить идею венгерского премьера Виктора Орбана создать альянс со Словакией и Чехией с целью изменить подходы к поддержке Украины.

«В ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме... находятся в милитаристской истерике», — сказал он.

Материал дополняется

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:28