Кремль оценил идею Венгрии создать антиукраинский альянс в Евросоюзе
В Евросоюзе большая часть государств находятся в «милитаристской истерике», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на просьбы оценить идею венгерского премьера Виктора Орбана создать альянс со Словакией и Чехией с целью изменить подходы к поддержке Украины.
«В ЕС подавляющее большинство государств находятся в европейском милитаристском мейнстриме... находятся в милитаристской истерике», — сказал он.
Материал дополняется
