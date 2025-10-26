 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Фицо исключил участие Словакии в схемах ЕС по помощи Украине

Фицо: Словакия не будет участвовать в схемах ЕС по финансированию Украины
Военная операция на Украине
Война санкций
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Словакия не будет участвовать ни в одной схеме Евросоюза, которая предусматривает финансирование военной помощи Украине, заявил премьер республики Роберт Фицо во время пресс-конференции. Его слова приводит Reuters.

«Я отказываюсь позволить Словакии участвовать в какой-либо финансовой схеме, цель которой — помочь Украине справиться с войной и военными расходами», — заявил Фицо. Он также раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они наносят больший вред самой Европе.

Фицо возглавил словацкий кабинет министров в октябре 2023 года. При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Свои действия словацкий премьер объяснял тем, что «решение проблемы не находится на поле боя». Фицо также обещал блокировать новые антироссийские санкции из-за плана ЕС по отказу от газа и нефти из России.

Politico узнало о планах ЕС лишить Венгрию и Словакию российского газа
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

За последнее время Евросоюз представил несколько вариантов финансирования Украины. Один из них предусматривает выделение €140 млрд в рамках «репарационного кредита» за счет российских активов — Киев будет обязан вернуть средства, если Москва компенсирует причиненный ею за время боевых действий ущерб.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Персоны
Анастасия Лежепекова
Роберт Фицо Словакия Военная операция на Украине санкции
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
