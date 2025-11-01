Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь

Температура выше нормы в ноябре ожидается в шести округах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. То есть ноябрь ожидается теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. Но и на азиатской части виден очаг тепла в ноябре, в Сибири температура также будет около и выше нормы», — сказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае температура в ноябре будет около или близкой к норме. Лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края прогнозируется показатель ниже нормы. «Зима в эти регионы приходит раньше», — подытожил метеоролог.

Жителей столицы в ноябрьские праздники ждет теплая погода, без осадков, передал Информационный центр правительства Москвы слова руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Также Шувалов отметил, что до конца следующей недели кардинальных погодных перемен не случится. На протяжении первой ноябрьской декады, по его словам, будет сохраняться погода с небольшими дождями и температурой, немного превышающей норму.