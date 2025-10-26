 Перейти к основному контенту
Город⁠,
Метеозависимых москвичей предупредили о влиянии погоды на самочувствие

Новости Москвы

В Москве сегодня ожидается пасмурная погода. Дневная температура составит около 10  градусов, при влажности 81% создавая ощущение прохлады, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4,3 м/с, возможны легкие дожди. Атмосферное давление составит примерно 739 мм рт. ст. До конца недели температура постепенно снизится с максимальными значениями около 8 градусов и минимальными — до 5.

Вероятность осадков останется высокой, однако дожди будут умеренными. Атмосферное давление будет колебаться от 736 до 742 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Вильфанд сообщил о «сентябрьской» погоде на октябрьских выходных в Москве
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ранее, 10 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долгосрочные метеопрогнозы предупреждают о наступлении аномально холодной зимы в Европе и России. По его словам, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец позднее заверил, что прогноз об аномально холодной зиме вероятен не более, чем на 14%. Он отметил, что на большей части страны предстоящая зима, скорее всего, будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса, а количество осадков — около нормы или с небольшим превышением.

