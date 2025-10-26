Метеозависимых москвичей предупредили о влиянии погоды на самочувствие

В Москве сегодня ожидается пасмурная погода. Дневная температура составит около 10 градусов, при влажности 81% создавая ощущение прохлады, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4,3 м/с, возможны легкие дожди. Атмосферное давление составит примерно 739 мм рт. ст. До конца недели температура постепенно снизится с максимальными значениями около 8 градусов и минимальными — до 5.

Вероятность осадков останется высокой, однако дожди будут умеренными. Атмосферное давление будет колебаться от 736 до 742 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее, 10 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долгосрочные метеопрогнозы предупреждают о наступлении аномально холодной зимы в Европе и России. По его словам, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец позднее заверил, что прогноз об аномально холодной зиме вероятен не более, чем на 14%. Он отметил, что на большей части страны предстоящая зима, скорее всего, будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса, а количество осадков — около нормы или с небольшим превышением.