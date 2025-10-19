 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Госдуме предложили сдвигать начало рабочего дня зимой из-за темноты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил предоставить регионам право сдвигать начало рабочего и учебного дня в зимний период, когда световой день короче. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС.

По его словам, это позволит жителям регионов не проводить все светлое время суток на работе или в школе.

Даванков отметил, что такая мера может быть актуальна для Дальнего Востока, северных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что решение должно приниматься на региональном уровне и носить рекомендательный характер для работодателей.

«Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут», — отметил депутат.

По словам Даванкова, инициатива может быть внесена в текущую сессию Госдумы.

Парламентарий также сослался на зарубежный опыт: в Китае время не переводится, но регионы самостоятельно устанавливают рекомендованное время начала рабочего дня и при необходимости сдвигают его на час.

Россиянам напомнили о 247 рабочих и 118 выходных днях в 2026 году
Общество

С предложением сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью, выступил в апреле депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Парламентарий заявил, что уставшая мать является «не лучшим примером для подрастающего поколения». Антропенко отметил, что даже одиноким женщинам необходим лишний свободный час в сутки.

При этом депутат подчеркнул, что сокращение рабочего дня не должно отразиться на уровне заработной платы.

