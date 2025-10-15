 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет

Вильфанд: погода в России окончательно переходит в зимний режим
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россию ждет окончательный переход к зимней погоде, похолодание ожидается на всей территории страны, включая южные регионы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в России к этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, если анализировать абсолютные значения температур. Даже на юге европейской части страны, в частности в Краснодарском крае и Крыму, температура достигает всего 16–18 градусов тепла лишь в послеполуденные часы.

Вильфанд пообещал самый холодный день в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 14 октября, синоптик отметил, что 15 октября станет в Москве самым холодным днем на этой неделе. Он связал похолодание в столице с поступлением воздушных масс из Северной Атлантики. По словам Вильфанда, столицу на этой неделе ожидает резкое похолодание на контрасте с теплой температурой прошлой недели.

Ранее, в конце сентября, метеоролог предупредил, что в России в скором времени будут фиксировать заморозки практически на всей европейской части.

Егор Алимов
Роман Вильфанд похолодание Погода осенне-зимний период
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
