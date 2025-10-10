Синоптик назвал время прихода в Москву метеозимы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Метеорологическая зима, когда формируется устойчивый снежный покров, наступит в столичном регионе во второй половине ноября. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в конце календарной осени или в начале декабря в Москве образуется снежный покров «высотой 3–8 см с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 см». «Переобуть автомобили на зимние автошины необходимо планировать в начале ноября до 3–4-го числа», — посоветовал синоптик.

«Таким образом, в целом, прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый», — пояснил эксперт. Так, в среднем дневная температура воздуха составит минус 2–7 градусов, а ночная — минус 8–13 градусов. При этом возможны «периодические волны тепла и холода» и формирование сугробов высотой до 30–40 см. Средняя температура воздуха будет превышать обычную на 1–5 градусов, а осадки могут быть на 10% обильнее нормы.

Вероятность того, что грядущей зимой в столичном регионе будут морозы ниже минус 25 градусов, не превышает 14%, сообщил эксперт.

В целом на большей части территории России с вероятностью 70% зима будет теплее среднего на 1–4 градуса, добавил Тишковец. При этом на Кавказе и в Черноморском регионе, а также в акватории Охотского моря, на Камчатке и Курилах погода будет ближе к климатической норме или даже на 1–3 градуса холоднее обычной. Превышение или дефицит осадков останутся в пределах 20% от нормы.