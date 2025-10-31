 Перейти к основному контенту
0

Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест

Суд на Украине отправил экс-мэра Одессы Труханова под домашний арест
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: Нина Ляшонок / Reuters)

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал экс-мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщают «Страна» и УНИАН. Заседание по делу Труханова прошло 31 октября.

Накануне в управлении коммуникаций офиса генерального прокурора сообщили «РБК-Украина», что прокуратура на предстоящем заседании суда потребует для Труханова круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Прокуроры потребуют для бывшего мэра Одессы домашний арест с браслетом
Политика
Геннадий Труханов

Экс-мэр Одессы проходит фигурантом по делу о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за наводнения, унесшего жизни нескольких человек.

В результате сентябрьского наводнения в Одессе было затоплено около 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть ребенок. Генпрокуратура Украины утверждала, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц, а не стихийное бедствие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, после чего тот покинул пост градоначальника. Основанием стало предположение о наличии у Труханова российского паспорта, что сам экс-мэр отрицает.

Новым главой Одессы назначили Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую областную военную администрацию.

Егор Алимов
Геннадий Труханов Украина домашний арест Одесса мэр города
