Суд отправил экс-мэра Одессы под домашний арест
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал экс-мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщают «Страна» и УНИАН. Заседание по делу Труханова прошло 31 октября.
Накануне в управлении коммуникаций офиса генерального прокурора сообщили «РБК-Украина», что прокуратура на предстоящем заседании суда потребует для Труханова круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Экс-мэр Одессы проходит фигурантом по делу о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за наводнения, унесшего жизни нескольких человек.
В результате сентябрьского наводнения в Одессе было затоплено около 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть ребенок. Генпрокуратура Украины утверждала, что причиной трагедии стала халатность должностных лиц, а не стихийное бедствие.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, после чего тот покинул пост градоначальника. Основанием стало предположение о наличии у Труханова российского паспорта, что сам экс-мэр отрицает.
Новым главой Одессы назначили Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую областную военную администрацию.
