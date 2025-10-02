Число погибших при наводнении в Одессе возросло до десяти

Количество жертв наводнения в Одессе увеличилось до десяти, среди них был ребенок. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

2 октября в городе объявлен траур.

«Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура. Искренние соболезнования семьям погибших», — написал он.

Наводнение было вызвано ливнем, начавшимся 30 сентября. 1 октября мэр города Геннадий Труханов сообщил, что по предварительным данным, во всех районах Одессы затопило 286 частных и 384 многоквартирных дома.

Среди жертв также оказалась целая семья, которая не смогла выбраться из своего жилья в подвальном помещении.