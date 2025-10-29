Лишенного гражданства экс-мэра Одессы Труханова заподозрили в халатности

Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов стал фигурантом дела о халатности, сообщила Генпрокуратура Украины.

«По данным следствия, экс-должностное лицо ненадлежащим образом исполняло свои служебные обязанности и не обеспечило полноценного функционирования в городе инженерных сетей», — сказано в сообщении. В нем не уточняется имя фигуранта, но дело связано с наводнением в Одессе в конце прошлого месяца.

30 сентября из-за ливней в городе произошли подтопления, в результате погибли 10 человек, включая ребенка. Труханов, который на тот момент занимал пост мэра, сообщал, что в Одессе были затоплены более 500 частных и многоквартирных домов.

Глава города в день наводнения «не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации» и «не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты», отметили в Генпрокуратуре.

Дело возбуждено по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины). В нем еще восемь фигурантов из числа одесских чиновников.

В середине октября президент Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, вскоре мэр лишился и своего поста.

Материал дополняется