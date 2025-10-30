Прокуроры потребуют для бывшего мэра Одессы домашний арест с браслетом
На судебном заседании сторона обвинения запросит избрать бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили РБК-Украине в управлении коммуникаций офиса генерального прокурора.
«Сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета для экс-мэра Геннадия Труханова», — передает агентство.
Труханов проходит фигурантом по делу о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за наводнения, унесшего жизни нескольких человек.
Заседание о мере пресечения пройдет 31 октября.
В результате наводнения, случившегося в сентябре, было затоплено 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть один ребенок. Генеральный прокурор Украины заявил, что трагедия стала следствием не стихийного бедствия, а служебной халатности должностных лиц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, вскоре мэр лишился и своего поста. Решение о гражданстве было связано с появлением сведений о наличии у Труханова паспорта России. Сам чиновник утверждает, что у него нет российского гражданства.
Вместо Труханова Одессу возглавил Сергей Лысак, который до этого занимал должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации.
