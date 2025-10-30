 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Прокуроры потребуют для бывшего мэра Одессы домашний арест с браслетом

Прокуроры потребуют посадить экс-мэра Одессы под круглосуточный домашний арест
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На судебном заседании сторона обвинения запросит избрать бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили РБК-Украине в управлении коммуникаций офиса генерального прокурора.

«Сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета для экс-мэра Геннадия Труханова», — передает агентство.

Труханов проходит фигурантом по делу о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за наводнения, унесшего жизни нескольких человек.

Заседание о мере пресечения пройдет 31 октября.

Лишенного гражданства экс-мэра обвинили по делу о жертвах потопа в Одессе
Политика
Геннадий Труханов

В результате наводнения, случившегося в сентябре, было затоплено 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть один ребенок. Генеральный прокурор Украины заявил, что трагедия стала следствием не стихийного бедствия, а служебной халатности должностных лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, вскоре мэр лишился и своего поста. Решение о гражданстве было связано с появлением сведений о наличии у Труханова паспорта России. Сам чиновник утверждает, что у него нет российского гражданства.

Вместо Труханова Одессу возглавил Сергей Лысак, который до этого занимал должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Геннадий Труханов Украина домашний арест Одесса прокуратура
