Прокуроры потребуют для бывшего мэра Одессы домашний арест с браслетом

Геннадий Труханов (Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На судебном заседании сторона обвинения запросит избрать бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщили РБК-Украине в управлении коммуникаций офиса генерального прокурора.

«Сторона обвинения будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета для экс-мэра Геннадия Труханова», — передает агентство.

Труханов проходит фигурантом по делу о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) из-за наводнения, унесшего жизни нескольких человек.

Заседание о мере пресечения пройдет 31 октября.

В результате наводнения, случившегося в сентябре, было затоплено 500 частных и многоквартирных домов, среди жертв есть один ребенок. Генеральный прокурор Украины заявил, что трагедия стала следствием не стихийного бедствия, а служебной халатности должностных лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства, вскоре мэр лишился и своего поста. Решение о гражданстве было связано с появлением сведений о наличии у Труханова паспорта России. Сам чиновник утверждает, что у него нет российского гражданства.

Вместо Труханова Одессу возглавил Сергей Лысак, который до этого занимал должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации.