Рыбаки перестали выходить по ночам в Карибском море после ударов США
Операция США против морских судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль Карибского региона. Рыбаки островных государств опасаются стать жертвой ударов американских военных и перестали выходить в море на промысел по ночам, пишет Washington Рost.
В качестве примера журналисты приводят ситуацию с рыбаками карибской республики Тринидад и Тобаго, которая занимает одноименные острова у северо-восточных берегов Южной Америки.
«Все напуганы. На море нет закона и порядка», — цитирует издание представителя тринидадской НКО «Рыбак и друзья моря».
С сентября 2025 года американские военные взорвали более десятка судов в Карибском море и восточной части Тихого океана, в результате чего погиб по меньшей мере 61 человек, в том числе двое тринидадцев, отмечает газета. По ее данным, минимум половина судов, заподозренных в контрабанде наркотиков, были потоплены между Венесуэлой и Тринидадом.
«Карибское сообщество» (англ. Caribbean Community, CARICOM) выступило с заявлением по поводу сложившейся ситуации. Страны-участницы торгово-экономического союза осудили незаконный оборот наркотиков и оружия, но призвали бороться с ним «посредством постоянного международного сотрудничества и соблюдения норм международного права».
В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.
24 октября телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы.
Позднее The Wall Street Journal (WSJ) добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы, а Financial Times (FT) не исключила сценарий с наземным вторжением и захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны и свержения власти. Николас Мадуро перебросил войска на карибское побережье и объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию (PNB).
В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.
