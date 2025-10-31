 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рыбаки перестали выходить по ночам в Карибском море после ударов США

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Операция США против морских судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль Карибского региона. Рыбаки островных государств опасаются стать жертвой ударов американских военных и перестали выходить в море на промысел по ночам, пишет Washington Рost.

В качестве примера журналисты приводят ситуацию с рыбаками карибской республики Тринидад и Тобаго, которая занимает одноименные острова у северо-восточных берегов Южной Америки.

«Все напуганы. На море нет закона и порядка», — цитирует издание представителя тринидадской НКО «Рыбак и друзья моря».

С сентября 2025 года американские военные взорвали более десятка судов в Карибском море и восточной части Тихого океана, в результате чего погиб по меньшей мере 61 человек, в том числе двое тринидадцев, отмечает газета. По ее данным, минимум половина судов, заподозренных в контрабанде наркотиков, были потоплены между Венесуэлой и Тринидадом.

«Карибское сообщество» (англ. Caribbean Community, CARICOM) выступило с заявлением по поводу сложившейся ситуации. Страны-участницы торгово-экономического союза осудили незаконный оборот наркотиков и оружия, но призвали бороться с ним «посредством постоянного международного сотрудничества и соблюдения норм международного права».

FT назвала три сценария, как США могут атаковать Венесуэлу
Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, первая леди Силия Флорес и министр обороны Владимир Падрино Лопес присутствуют на военном параде в рамках празднования 214-й годовщины независимости Венесуэлы 5 июля 2025 года

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

24 октября телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы.

Позднее The Wall Street Journal (WSJ) добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы, а Financial Times (FT) не исключила сценарий с наземным вторжением и захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны и свержения власти. Николас Мадуро перебросил войска на карибское побережье и объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Денис Малышев
Венесуэла Карибское море США Николас Мадуро Дональд Трамп наркотрафик Тринидад и Тобаго рыбаки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
