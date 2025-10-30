Песков заявил об отсутствии предложений от США договору о ядерных ракетах

Фото: Eric Lee / Getty Images

Дмитрий Песков рассказал об отсутствии официальных предложений от США о договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после испытаний ракеты «Буревестник». Представитель Кремля в ходе брифинга отметил, что Вашингтон пока не выходил на диалог по этой теме, передает корреспондент РБК.

«Пока никаких предложений со стороны Вашингтона не было, о продвижении говорить не приходится», — заявил Дмитрий Песков.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Россия готова соблюдать его условия еще год, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин. Президент США Дональд Трамп хорошей идею о соблюдении количественного ограничения в рамках договора, сообщал он в октябре. Россия по состоянию на 8 октября не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ, сообщал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Владимир Путин в ходе визита в военный госпиталь имени Мандрыка сообщил о характеристиках новейшего оружия, заявив, что ядерная силовая установка «Буревестника» значительно компактнее реактора подводной лодки, но сохраняет сопоставимую мощность.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Впервые о ракете Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета «непредсказуема», что делает ее неуязвимой для систем ПРО и ПВО. Ракета разрабатывается с 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов.

Ее испытания Россия провела 21 октября, сообщал глава Генштаба Валерий Герасимов.

Президент США Дональд Трамп, комментируя российские испытания, заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры. «У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — добавил он. Трамп также заметил, что России следовало бы вместо испытаний ракет завершить конфликт с Украиной.